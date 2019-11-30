Россия начнет Евро-2020 матчем с Бельгией. Игра в Дании закроет групповой этап

Твиттер сборной России опубликовал расписание матчей на Евро-2020:

13 июня, Санкт-Петербург. Россия – Бельгия

17 июня, Санкт-Петербург. Россия – Финляндия

22 июня, Копенгаген. Дания – Россия

Статистика личных встреч с каждым из соперников в современной истории: