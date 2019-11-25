В Италии футболист за две секунды дважды не забил в пустые ворота. Рядом не мешал никто!
Привет передает восьмая итальянская лига. С сезона-2014/15 ей стала Seconda Categoria, там на выходных в очередном туре встречались команды «Маратеа» и «Виртус Латронико».
Поиграли весело – «Маратеа» победила 6:4. При счете 1:1 хозяева провернули нечто странное – сразу три игрока попеременно промахивались мимо мяча, так что форвард «Латронико» Эбрима Нжие вышел на пустые ворота.
Дальше случилась еще более удивительная вещь: игрок пробил и попал в перекладину, а повторным ударом послал мяч выше ворот. Как это возможно?
Вот так:
Комментатор матча повторял одну и ту же фразу, что вообще не верит в промах. И добавил: «Он же мог бы просто зайти с мячом в ворота!».
Матч проходил в маленькой итальянской коммуне Маратеа, где живет примерно 5000 человек. Маратеа – курортный город, где развит и активный отдых вроде походов в горы и полетов на параплане. Теперь благодаря промаху приезжего футболиста этот город станет чуть более известным.