Месси вручили трофей в сборной Аргентины после победы над Бразилией. Матч был товарищеским

Лионель Месси участвовал со сборной Аргентины на четырех чемпионатах мира и пяти Кубках Америки. Четырежды играл в финалах, но все проиграл. Единственная победа со сборной у него – золото Олимпиады-2008. Была еще победа с молодежкой U-20 в 2005-м.

Месси упрекают за отсутствие титулов в Аргентине, тогда как у Роналду, с которым его всегда сравнивают, есть победа на Евро и в Лиге наций.

Сегодня Месси поднял трофей в форме национальной команды, но это приз после товарищеского матча. Снимок наверняка еще не раз появится в мемах.