«Зенит» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 30 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Локомотив»

«Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 19:00 по московскому времени.

Доступен просмотр на официальном сайте «Матч ТВ».

Также в прямом эфире за матчем можно следить через Winline. Для просмотра игры хватит обычной регистрации.

«Зенит» идет первым, опережая на шесть очков «Динамо». «Локомотив» – пятый при игре в запасе. Теоретически «Зенит» может стать чемпионом уже в игре против «Локо» – если победит, а «Динамо» за несколько часов до этого проиграет «Уралу». Напомним, в 2021 году «Зенит» выиграл чемпионат как раз в матче с «Локомотивом», разгромив соперника со счетом 6:1.

«Зенит» пока не проигрывает в 2022 году – у него шесть побед и две ничьи в РПЛ. Но был вылет из Кубка России от «Алании» по пенальти. «Локо» выиграл больше половины матчей – четыре из семи. В последней игре обыграл «Нижний Новгород» благодаря дублю Жемалетдинова.

Матч станет 60-м для обеих команд в российских соревнованиях. Пока по победам перевес на стороне «Зенита» – 19:16. «Локомотив» последний раз побеждал соперника осенью 2019-го.

В первом круге «Зенит» и «Локомотив» сыграли 1:1 в Москве – Сутормин забил пенальти на 85-й минуте, а Смолов реализовал свой удар на 90-й.

Ловрен, Караваев и Крицюк не помогут «Зениту» в игре с «Локо», выход Дзюбы – под вопросом. У «Локо» дисквалифицированы Кухта и Живоглядов. Пока неясно, сможет ли сыграть Антон Миранчук.