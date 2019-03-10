«Бавария» выиграла 6:0 и возглавила таблицу Бундеслиги. В ноябре она отставала от лидера на 9 очков

По итогам прошлого 24-го тура «Бавария» сумела догнать «Боруссию» по очкам в турнирной таблице и разделить с ней первое место. Дортмундский клуб стоял выше из-за лучшей разницы мячей. При этом несколько месяцев назад команда Нико Ковача имела на целых девять очков меньше , чем «Боруссия».



В 25-м туре «Бавария» выиграла со счетом 6:0 у «Вольфсбурга», а «Боруссия» переиграла 3:1 «Штутгарт». Но теперь разница мячей стала лучше у «Баварии», она и возглавила таблицу .



Еще кое-что о матче в цифрах:



• Франк Рибери отдал три голевые передачи в течение десяти минут . Примечательно, что он начал игру на скамейке запасных. За последние как минимум 15 лет в Бундеслиге ничего подобного с выходившими на замену не случалось.



• Мюллер забил в 87-м матче за «Баварию» в Бундеслиге. Его команда не уступила ни в одной из этих игр .



• Поляк Роберт Левандовски – лучший зарубежный бомбардир в истории Бундеслиги , он обогнал перуанца Клаудио Писарро, теперь у него 197 мячей. Диета от любимой жены делает фантастические вещи.



Главный матч для «Баварии» и «Боруссии» состоится в начале апреля – команды сыграют между собой в Мюнхене.