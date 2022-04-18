Спартак
Появился трейлер фильма «Мы – «Спартак» к столетию клуба. Премьера – 22 апреля
18 апреля 2022 года «Спартаку» исполнилось 100 лет. Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер документального проекта «Мы – Спартак» из линейки KION Originals, приуроченного к этой дате.
Производство фильма – студия United от Sports.ru и KION.
Герои проекта – легенда клуба Никита Симонян, чемпионы России в составе «Спартака» Андрей Тихонов и Артем Ребров, болельщики разных поколений.
Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов высоко оценил фильм: «Клуб приветствует любые медиа-проекты, которые бы популяризировали бренд «Спартака», рассказывали истории игроков, болельщиков, ветеранов. В год столетия такие проекты особенно ценны. Этот фильм – одна из важных составляющих нашей общей работы».
Премьера фильма пройдет на KION 22 апреля..
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