«ЦСКА» – «Спартак». Обзор, прогноз и ставки на матч: 20 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Спартак»

«Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 19:00 по Москве.

Игру можно смотреть на сайте «Телеспорта».

ЦСКА и «Спартак» в матчах РПЛ, Кубка и Суперкубка сыграли 72 раза: 32 победы у ЦСКА, 24 – у «Спартака». Это будет шестая встреча в рамках Кубка России. В предыдущих пяти всегда забивалось не меньше трех голов.

«Спартак» побеждал дважды, но не в основное время – по пенальти или в овертайме. ЦСКА два раза выигрывал в основное время и еще один раз – в серии пенальти. В четвертьфинале команды встречаются второй раз. Первый был два года назад – весной 2020-го «Спартак» победил 3:2.

«Спартак» нестабилен в 2022 году – из восьми матчей он выиграл три и столько же проиграл, также были две ничьи. ЦСКА ярко начал год с пяти побед подряд, но затем в играх против «Урала», «Химок» и «Уфы» набрал лишь два очка.

В 2022-м ЦСКА и «Спартак» уже встречались. 26 февраля ЦСКА выиграл 2:0 в РПЛ.

Павел Маслов и Илья Кутепов не помогут «Спартаку», под вопросом выход на поле Квинси Промеса, Виктора Мозеса, Наиля Умярова и Александра Селихова. У ЦСКА травмированы Антон Заболотный и Игорь Дивеев.