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Лига чемпионов: где смотреть матч «Ювентус» – «Вильярреал», 16 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
вчера, 20:17
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» примет «Вильярреал». Матч состоится 16 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.
Смотреть матч «Ювентус» – «Вильярреал» можно на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция начнется в 22:45. Смотреть игру также можно онлайн по этой ссылке.
В первом матче, который прошел в Мадриде, команды сыграли вничью 1:1.
Одновременно с этим матчем пройдет игра «Лилль» – «Челси» (первый матч – 0:2).
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