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Лига чемпионов: прогноз на матч «Интер» – «Ливерпуль», 16 февраля 2021 года
3 часа назад
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» сыграет дома с «Ливерпулем». Матч пройдет 16 февраля, он начнется в 23:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Интера» – 3,54.
- Ничья – 3,75.
- Победа «Ливерпуля» – 2,1.
Корреа и Госенс не помогут «Интеру» из-за травм, Барелла дисквалифицирован. У «Ливерпуля» нет значимых потерь.
«Интер» и «Ливерпуль» четырежды встречались в еврокубках. Они обменялись победами в полуфинале Кубка чемпионов в 1965 году («Интер» проиграл 1:3, но выиграл 3:0 и вышел в финал), а в 1/8 финала в сезоне-2007/08 дважды победил «Ливерпуль» (2:0, 1:0).
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