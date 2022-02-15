Лига чемпионов: прогноз на матч «Интер» – «Ливерпуль», 16 февраля 2021 года

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» сыграет дома с «Ливерпулем». Матч пройдет 16 февраля, он начнется в 23:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «Интера» – 3,54.

Ничья – 3,75.

Победа «Ливерпуля» – 2,1.

Корреа и Госенс не помогут «Интеру» из-за травм, Барелла дисквалифицирован. У «Ливерпуля» нет значимых потерь.

«Интер» и «Ливерпуль» четырежды встречались в еврокубках. Они обменялись победами в полуфинале Кубка чемпионов в 1965 году («Интер» проиграл 1:3, но выиграл 3:0 и вышел в финал), а в 1/8 финала в сезоне-2007/08 дважды победил «Ливерпуль» (2:0, 1:0).