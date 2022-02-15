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Лига чемпионов: во сколько начало матча «Интер» – «Ливерпуль», 16 февраля 2021 года
3 часа назад
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Интер» сыграет против «Ливерпуля», состоится в Милане 16 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры.
«Интер» занимает второе место в чемпионате Италии и лидирует по потерянным очкам. «Ливерпуль» – второй в АПЛ.
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