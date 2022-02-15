Лига чемпионов: где смотреть матч «Интер» – «Ливерпуль», 16 февраля 2021 года. Во сколько прямая трансляция

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» примет «Ливерпуль». Матч состоится 16 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Смотреть матч «Интер» – «Ливерпуль» можно на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция начнется в 22:45. Смотреть игру также можно онлайн по этой ссылке.

«Интер» занял второе место в группе с «Реалом», «Шахтером» и «Шерифом». «Ливерпуль» выиграл группу с «Атлетико», «Порту» и «Миланом».

Одновременно с этим матчем пройдет игра «Зальцбург» – «Бавария».