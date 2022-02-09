Тина Канделаки
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#Тина Канделаки

Тина Канделаки назначена исполняющей обязанности директора ТНТ

вчера, 09:24

Холдинг «Газпром-медиа» официально сообщил о перестановках в руководстве. Роман Петренко покидает пост директора канала ТНТ. Об этом сказано в письме, которое поступило в ТАСС.

«Газпром-медиа» подтвердил изменения в телеграм-канале. Петренко работал на канале с 2002 года. Он продолжит сотрудничество с каналом и холдингом – об этом сказал глава холдинга Александр Жаров.

Сейчас Петренко остается в холдинге в статусе советника гендиректора. Пока его прошлую должность займет Тина Канделаки. ТАСС пишет, что Канделаки все подтвердила и довольна назначением.

Позже Канделаки написала в телеграм-канале: «Спасибо холдингу и А.А. Жарову за доверие, Роману Петренко за поддержку, а команде ТНТ и всем, с кем я уже не первый месяц работаю, за дружеское общение и желание сохранить и преумножить результаты лучшего канала страны».

С сентября 2021 года Тина Канделаки отвечает за деятельность развлекательных каналов холдинга. До этого она была генеральным продюсером «Матч ТВ».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Газпром-медиа»
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Комментарии (1)
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Магомед-Расул Гамидов
6 часов назад

... Куда угодно...лишь не было этой путаны Канделяки в спортивном телевидении..!

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#Тина Канделаки