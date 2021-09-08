Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ». Она назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа»

Тина Канделаки была генеральным продюсером «Матч ТВ» с момента образования канала. На этой должности она проработала шесть лет. Сейчас в ее карьере произошли изменения:

Она покинул пост генерального продюсера канала.

С 8 сентября она стала заместителем гендира холдинга «Газпром-медиа».

Информация на сайте «Матч ТВ»: «В новой должности Тинатин Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и др.). Кроме того, в зоне ответственности Тинатин будет запуск и развитие информационного агентства «Матч», который холдинг анонсировал ранее».

Сама Канделаки сказала: «Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича — не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч ТВ» шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены».

Должность генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» займет Александр Тащин. Он был главным редактором канала.