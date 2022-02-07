Спортдиректор «Аякса» Овермарс ушел из клуба после «неуместных сообщений» коллегам-женщинам. Он занимал должность с 2012 года
Марк Овермарс объявил об отставке из «Аякса» после десяти лет в должности спортивного директора. Это произошло на фоне скандала с отправкой «неуместных сообщений» коллегам-женщинам.
Овермарс сказал, что ему «стыдно» и извинился. «К сожалению, я не осознавал, что перешел черту, но мне стало ясно это в последние дни».
Клуб не раскрыл подробности о поведении Овермарса и написал только, что тот отправлял сообщения «нескольким» коллегам «в течение длительного периода». По сообщениям нидерландских СМИ, речь шла о сообщениях сексуального характера.
Ситуация произошла на фоне начавшегося в Нидерландах публичного обсуждения харассмента на рабочем месте. Причиной стали обвинения в домогательствах со стороны судей шоу «Голос». Начавшуюся кампанию СМИ сравнивают с нидерландским MeToo.
- Овермарсу 48 лет, его контракт с «Аяксом» действовал до 2026 года. Его считают одной из ключевых фигур в прогрессе клуба за последние десять лет.
- При нем «Аякс» продал игроков на 300 миллионов евро, повысил зарплаты и сумел пройти в европейский топ: он играл в полуфинале Лиги чемпионов 2019 года и в финале Лиги Европы в 2017 году. Хотя до этого больше десяти лет не проходил в Лигу чемпионов, а в Лиге Европы вылетал в 1/8 или 1/16 финала.
- Как игрок Овермарс выступал среди прочих за «Аякс», «Барселону» и «Арсенал». Побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии и трижды – чемпионате Нидерландов.