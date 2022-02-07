Спортдиректор «Аякса» Овермарс ушел из клуба после «неуместных сообщений» коллегам-женщинам. Он занимал должность с 2012 года

Марк Овермарс объявил об отставке из «Аякса» после десяти лет в должности спортивного директора. Это произошло на фоне скандала с отправкой «неуместных сообщений» коллегам-женщинам.

Овермарс сказал, что ему «стыдно» и извинился. «К сожалению, я не осознавал, что перешел черту, но мне стало ясно это в последние дни».

Клуб не раскрыл подробности о поведении Овермарса и написал только, что тот отправлял сообщения «нескольким» коллегам «в течение длительного периода». По сообщениям нидерландских СМИ, речь шла о сообщениях сексуального характера.

Ситуация произошла на фоне начавшегося в Нидерландах публичного обсуждения харассмента на рабочем месте. Причиной стали обвинения в домогательствах со стороны судей шоу «Голос». Начавшуюся кампанию СМИ сравнивают с нидерландским MeToo.