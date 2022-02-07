Дани Алвес в 38 лет стал самым возрастным автором гола за «Барселону». Это его первый мяч после возвращения в клуб

«Барселона» обыграла «Атлетико» в матче чемпионата Испании (4:2). Одним из ключевых игроков матча стал защитник Дани Алвес:

🅰️ 10-я минута – ассист

⚽ 49-я минута – гол

🔴 69-я минута – удаление

Алвес забил впервые после возвращения в «Барселону» и стал самым возрастным автором гола клуба. В 38 лет и 276 дней он превзошел достижение, установленное в 1964 году Жоаном Сегаррой (36 лет и 162 дня).

Алвес провел в «Барселоне» основную часть карьеры, выступая за нее с 2008 по 2016 год. Помимо нее играл в Европе за «Севилью», «Ювентус» и «ПСЖ».

Это самый титулованный игрок в истории футбола (43 трофея). В их числе три победы в Лиге чемпионов, шесть побед в чемпионате Испании, два Кубка Америки, два Кубка конфедераций.

Его предыдущим клубом был бразильский «Сан-Паулу», с которым он расторг контракт в сентябре из-за долгов.

Алвес вернулся в клуб в ноябре 2021 года, но не играл до января из-за особенностей контракта. Его соглашение действует до конца сезона.