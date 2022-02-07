Кубок Африки
Египет
Сенегал
Садио Мане
Сенегал впервые выиграл Кубок Африки. В финале Мане не забил пенальти с игры, но реализовал победный в серии
07 февраля, 01:11
Кубок Африки завершился финальным матчем Сенегала и Египта, который не принес голов с игры – 0:0 после 120 минут. Самый реальный шанс забить упустил Садио Мане, но промахнулся с пенальти на седьмой минуте игры.
В серии пенальти Сенегал выиграл 4:2:
- Кулибали и Зизо обменялись точными ударами – 1:1.
- Диалло забил за Сенегал, а Монем пробил в штангу.
- Но Сарр ударил в египетского вратаря, а Хамди был точен – 2:2.
- Дьенг реализовал удар, а голкипер Менди взял удар Лашина – 3:2 в пользу Сенегала перед последним ударом.
- Мане забил – 4:2. Египет остался без пятого пенальти и проиграл.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые