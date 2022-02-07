Кубок Африки
Египет
Сенегал
Садио Мане
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#Кубок Африки #Египет #Сенегал #Садио Мане

Сенегал впервые выиграл Кубок Африки. В финале Мане не забил пенальти с игры, но реализовал победный в серии

07 февраля, 01:11

Кубок Африки завершился финальным матчем Сенегала и Египта, который не принес голов с игры – 0:0 после 120 минут. Самый реальный шанс забить упустил Садио Мане, но промахнулся с пенальти на седьмой минуте игры.

В серии пенальти Сенегал выиграл 4:2:

  • Кулибали и Зизо обменялись точными ударами – 1:1.
  • Диалло забил за Сенегал, а Монем пробил в штангу.
  • Но Сарр ударил в египетского вратаря, а Хамди был точен – 2:2.
  • Дьенг реализовал удар, а голкипер Менди взял удар Лашина – 3:2 в пользу Сенегала перед последним ударом.
  • Мане забил – 4:2. Египет остался без пятого пенальти и проиграл.
Матч завершен
Сенегал
0:0
Матч завершен
Египет

Это первый успех Сенегала в 33-м розыгрыше Кубка Африки. Рекордсмен как раз Египет (семь побед). У Камеруна на два титула меньше.

Предыдущий Кубок Африки выиграл Алжир. В этом турнире он не прошел групповой этап.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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