Сенегал впервые выиграл Кубок Африки. В финале Мане не забил пенальти с игры, но реализовал победный в серии

Это первый успех Сенегала в 33-м розыгрыше Кубка Африки. Рекордсмен как раз Египет (семь побед). У Камеруна на два титула меньше.

Предыдущий Кубок Африки выиграл Алжир. В этом турнире он не прошел групповой этап.