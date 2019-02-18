Рассказов 10 лет не пьет алкоголь

21-летний защитник «Спартака» Николай Рассказов в нынешнем сезоне неожиданно закрепился в основном составе – помогли скандал с Ещенко и доверие тренера. Журналисты неоднократно характеризовали Рассказова как парня воспитанного, вдумчивого и серьезного. Подоспело еще одно доказательство.



«Если занимаешься спортом – будь спортсменом. Я в детстве и алкоголь пробовал, и был момент, когда я курил. Курил, конечно, сигареты, не марихуану.



Алкоголь тоже пробовал, мне тоже не понравилось. Когда последний раз пробовал, сказал, что больше не буду. Наверное, лет в 11 последний раз попробовал. Я не напивался, ничего такого», – воспоминаниями из своей жизни Рассказов поделился в интервью Ивану Карпову на YouTube.



Агент Валериюс Мижигурскис вообще в восторге от своего подопечного: «Уверен, через год-два Коля будет в обойме сборной. В нем есть стержень, психологическая устойчивость. С ним говоришь — и как будто с 30-летним».