Николай Рассказов
Спартак
Поделиться:
Комментарии:
0
#Николай Рассказов #Спартак

Рассказов 10 лет не пьет алкоголь

18 февраля 2019, 16:00

21-летний защитник «Спартака» Николай Рассказов в нынешнем сезоне неожиданно закрепился в основном составе – помогли скандал с Ещенко и доверие тренера. Журналисты неоднократно характеризовали Рассказова как парня воспитанного, вдумчивого и серьезного. Подоспело еще одно доказательство. 

«Если занимаешься спортом – будь спортсменом. Я в детстве и алкоголь пробовал, и был момент, когда я курил. Курил, конечно, сигареты, не марихуану. 

Алкоголь тоже пробовал, мне тоже не понравилось. Когда последний раз пробовал, сказал, что больше не буду. Наверное, лет в 11 последний раз попробовал. Я не напивался, ничего такого», – воспоминаниями из своей жизни Рассказов поделился в интервью Ивану Карпову на YouTube.  

Агент Валериюс Мижигурскис вообще в восторге от своего подопечного: «Уверен, через год-два Коля будет в обойме сборной. В нем есть стержень, психологическая устойчивость. С ним говоришь — и как будто с 30-летним». 

Еще по теме
«Спартак» забил 13 голов в трех матчах подряд. Последний раз больше было только в 1998-м
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Николай Рассказов
#Спартак