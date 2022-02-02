Игрок «МЮ» Гринвуд вышел из тюрьмы под залог

Дайджест последних событий из жизни Мэйсона Гринвуда из «Манчестер Юнайтед»:

30 января: бывшая девушка обвинила его в избиении и опубликовала фото с разбитой губой и синяками.

В тот же день полиция Большого Манчестера арестовала Гринвуда.

31 января: полиция начала допросы Гринвуда. «Манчестер Юнайтед» отстранил его от тренировок и матчей и удалил все товары с ним из магазина. Футболисты команды отписывались от него в соцсетях. Nike приостановила сотрудничество с ним. EA удалила его из FIFA 22.

Об этом мы подробно написали здесь:

Игрок «МЮ» Гринвуд арестован. Он обвиняется в изнасиловании и избиении девушки – фото со следами появились в ее сторис

Сейчас полиция отпустила Гринвуда под залог. The Telegraph пишет: «20-летний мужчина, арестованный в воскресенье 30 января 2022 года по подозрению в изнасиловании и нападении на женщину, был отпущен под залог до дальнейшего расследования». Гринвуда арестовали по тем же причинам.