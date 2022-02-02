Мэйсон Гринвуд
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Игрок «МЮ» Гринвуд вышел из тюрьмы под залог
02 февраля, 15:24
Дайджест последних событий из жизни Мэйсона Гринвуда из «Манчестер Юнайтед»:
- 30 января: бывшая девушка обвинила его в избиении и опубликовала фото с разбитой губой и синяками.
- В тот же день полиция Большого Манчестера арестовала Гринвуда.
- 31 января: полиция начала допросы Гринвуда. «Манчестер Юнайтед» отстранил его от тренировок и матчей и удалил все товары с ним из магазина. Футболисты команды отписывались от него в соцсетях. Nike приостановила сотрудничество с ним. EA удалила его из FIFA 22.
Об этом мы подробно написали здесь:
Игрок «МЮ» Гринвуд арестован. Он обвиняется в изнасиловании и избиении девушки – фото со следами появились в ее сторис
Сейчас полиция отпустила Гринвуда под залог. The Telegraph пишет: «20-летний мужчина, арестованный в воскресенье 30 января 2022 года по подозрению в изнасиловании и нападении на женщину, был отпущен под залог до дальнейшего расследования». Гринвуда арестовали по тем же причинам.
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