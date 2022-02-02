ФБР рекомендовало американским спортсменам на Олимпиаде не пользоваться личными телефонами. Причина – возможные киберугрозы

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. И перед стартом Олимпиады ФБР сделало важную рекомендацию всем американским спортсменам. Оно связано с возможными киберугрозами и использованием приложений, которые созданы ненадежными разработчиками.

Заявление на официальном сайте ФБР:

«Лица, осуществляющие свою деятельность в киберпространстве, могут использовать широкий спектр функций для срыва мероприятий. Они включают в себя DDoS-атаки, вредоносные программы, вирусы, социальную инженерию, утечки и хищения данных, фишинговые атаки, кампании по дезинформации и внутрисистемные угрозы.

ФБР предупреждает участников Олимпийских игр и путешественников о потенциальных угрозах, связанных с мобильными приложениями, которые выпущены ненадежными разработчиками. ФБР призывает всех спортсменов держать свои личные мобильные телефоны дома и использовать временный телефон во время посещения соревнований».