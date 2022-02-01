Хайкин вошел в символическую сборную норвежского футбола за 2021 год. Это единственный иностранец в команде

Профсоюз норвежских cпортсменов опубликовал сборную лучших игроков 2021 года. Игроков выбирали футболисты, выступающие в двух первых норвежских лигах: Эридивизие и ОБОС-лиге.

Вратарь: Никита Хайкин («Буде-Глимт»).

Защитники: Фредрик Андре Бьоркан («Буде-Глимт»), Мариус Лоде («Шальке-04»), Стефан Страннберг («Салернитана»), Биргер Мелинг («Ренн»).

Полузащитники: Мохамед Эльюнусси («Саутгемптон»), Матиас Норманн («Норвич»), Патрик Берг («Ленс»), Мартин Эдегор («Арсенал»).

Нападающие: Томас Лене Олсен («Аль-Ахли»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д).

Единственным иностранцем оказался россиянин Никита Хайкин. Он второй год подряд выиграл с «Буде-Глимт» чемпионат Норвегии. Также это один из двух игроков в списке наряду с Бьорканом, выступающих во внутреннем чемпионате Норвегии, остальные играют за рубежом.