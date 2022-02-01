Никита Хайкин
Буде-Глимт
Хайкин вошел в символическую сборную норвежского футбола за 2021 год. Это единственный иностранец в команде
01 февраля, 20:10
Профсоюз норвежских cпортсменов опубликовал сборную лучших игроков 2021 года. Игроков выбирали футболисты, выступающие в двух первых норвежских лигах: Эридивизие и ОБОС-лиге.
- Вратарь: Никита Хайкин («Буде-Глимт»).
- Защитники: Фредрик Андре Бьоркан («Буде-Глимт»), Мариус Лоде («Шальке-04»), Стефан Страннберг («Салернитана»), Биргер Мелинг («Ренн»).
- Полузащитники: Мохамед Эльюнусси («Саутгемптон»), Матиас Норманн («Норвич»), Патрик Берг («Ленс»), Мартин Эдегор («Арсенал»).
- Нападающие: Томас Лене Олсен («Аль-Ахли»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д).
Единственным иностранцем оказался россиянин Никита Хайкин. Он второй год подряд выиграл с «Буде-Глимт» чемпионат Норвегии. Также это один из двух игроков в списке наряду с Бьорканом, выступающих во внутреннем чемпионате Норвегии, остальные играют за рубежом.
- Хайкину 26 лет, он начинал тренировки в России, но потом его семья уехала за границу. Дебютировал на профессиональном уровне за израильский «Бней-Иегуда», с 2019 года играет в «Буде-Глимт».
- У него есть гражданство Израиля и России, но ни за одну из них он еще не заигран. В 2021 году его впервые вызвали в основную команду, но он так за нее и не дебютировал.
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