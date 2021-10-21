Буде-Глимт
Рома
«Буде-Глимт» разгромил «Рому» – 6:1. До этого команды Моуринью никогда не пропускали 6 голов
38 минут назад
В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Буде-Глимт» на своем поле принимал «Рому». И неожиданно разгромил – 6:1. Таким был этот матч:
- Для Жозе Моуринью это 1008-я игра в тренерской карьере.
- Впервые за всю карьеру Моуринью его команда пропустила 6 мячей.
- «Рома» проиграла команде, у которой нет логотипа в Google.
- «Рома» проиграла команде, которая еще четыре года назад была во втором норвежском дивизионе.
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