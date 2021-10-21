Буде-Глимт
Рома
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#Буде-Глимт #Рома

«Буде-Глимт» разгромил «Рому» – 6:1. До этого команды Моуринью никогда не пропускали 6 голов

38 минут назад

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Буде-Глимт» на своем поле принимал «Рому». И неожиданно разгромил – 6:1. Таким был этот матч:

Матч завершен
Бодо/Глимт
Бодо
Ботхейм 8
Берг 20
Ботхейм 52
6:1
Матч завершен
Рома
Рим
Перес 28
  • Для Жозе Моуринью это 1008-я игра в тренерской карьере.
  • Впервые за всю карьеру Моуринью его команда пропустила 6 мячей.
  • «Рома» проиграла команде, у которой нет логотипа в Google.
  • «Рома» проиграла команде, которая еще четыре года назад была во втором норвежском дивизионе.
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Источник:
Гол
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