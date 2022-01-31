Кристиан Эриксен
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Брентфорд
Кристиан Эриксен подписал контракт с «Брентфордом». Он вернется в футбол после остановки сердца
3 часа назад
«Брентфорд» объявил о трансфере Кристиана Эриксена. Контракт подписан до конца текущего сезона. Эриксен вернется в футбол после остановки сердца и перенесенной операции.
«Брентфорд» не раскрыл подробности переговоров, сославшись на врачебную тайну. Но клуб заверил, что «приложил все усилия», чтобы Эриксен «был в наилучшей возможной форме для возвращения в соревновательный футбол».
Эриксен знаком с главным тренером «Брентфорда» Томасом Франком по работе в молодежке Дании. «Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз тренировал его. Кристиану тогда было 16 лет, и с тех пор он стал одним из лучших полузащитников Премьер-лиги», – сказал Франк.
- Эриксен провел последнюю игру в июне 2021 года на чемпионате Европы. Он потерял сознание во время матча, но врачи реанимировали его. После этого ему имплантировали дефибриллятор.
- У Эриксена тогда действовал контракт с «Интером», но правила итальянского чемпионата запрещают игру с дефибриллятором. Поэтому соглашение расторгли.
- Эриксен тренировался самостоятельно и поддерживал форму, а в январе объявил о планах вернуться в футбол и сыграть на ЧМ-2022.
- Ему 29 лет, он наиболее известен по выступлениям за «Тоттенхэм» и «Аякс». Среди его достижений: три победы в чемпионате Нидерландов и победа в итальянской Серии А.
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