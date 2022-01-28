Toyota сделает луноход, который сможет перевозить по Луне пассажиров

Новаторское сотрудничество Toyota и Японского агентства аэрокосмических исследований. Оно сконцентрировано на создании лунохода, основной задачей которого будет перевозка людей.

Что известно об этом проекте:

Название – Lunar Cruiser. Отсылка к Land Cruiser, автомобилю марки Toyota.

Транспортное средство будет оснащено всеми необходимыми технологиями для поддержания всех необходимых жизненных процессов. Люди смогут спать, ходить, общаться и работать внутри лунохода.

Ожидается, что Toyota и агентство закончат разработку к концу 2020-х. Это нужно для успешной колонизации Луны в 2040 году. Далее технология будет использоваться во время колонизации Марса.

Глава проекта Lunar Cruiser в ToyotaMotor Corp Такао Сато сказал:

«Мы рассматриваем космос как область нашей трансформации, которая происходит раз в столетие. Отправившись в космос, мы сможем разработать телекоммуникации и другие технологии, которые окажутся полезными для человеческой жизни».

Дизайн Lunar Cruiser: