Алексей Еськов
Лига Европы
Футбол
Ренн
ЧФР
Русский арбитр Еськов показал три красных карточки в матче Лиги Европы
25 октября 2019, 00:32
Это была игра «Ренн» – «ЧФР» в рамках 3-го тура Лиги Европы.
На 5-й минуте Еськов удалил вратаря «Ренна».
На 46-й минуте – полузащитника «Ренна» Камавингу. Ему 16 лет, и это его первый взрослый сезон.
«ЧФР» играл 11 на 9 почти весь второй тайм – на 82-й минуте Еськов дал вторую желтую защитнику Сушичу.
- Еськову 41 год.
- В этом сезоне он уже дважды работал главным судьей на Лиге Европы, но впервые – на групповом этапе.
- В 2019 году у него уже был матч, когда он показывал больше одной красной: это «Урал» – «Арсенал» (по одному каждому)
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