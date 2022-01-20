Кот-д’Ивуар – Египет и другие пары 1/8 финала Кубка Африки

Завершился групповой этап на Кубке Африки-2021. Из турнира вылетели действующий чемпион Алжир, а также сборная Ганы.

Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

Буркина-Фасо – Габон.

Нигерия – Тунис.

Сенегал – Кабо-Верде.

Мали – Экваториальная Гвинея.

Гвинея – Гамбия.

Камерун – Коморские острова.

Кот-д’Ивуар – Египет.

Марокко – Малави.

Матчи пройдут в период с 23 по 26 января.