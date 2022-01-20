Кубок Африки
Кот-д’Ивуар – Египет и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
вчера, 23:50
Завершился групповой этап на Кубке Африки-2021. Из турнира вылетели действующий чемпион Алжир, а также сборная Ганы.
Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:
- Буркина-Фасо – Габон.
- Нигерия – Тунис.
- Сенегал – Кабо-Верде.
- Мали – Экваториальная Гвинея.
- Гвинея – Гамбия.
- Камерун – Коморские острова.
- Кот-д’Ивуар – Египет.
- Марокко – Малави.
Матчи пройдут в период с 23 по 26 января.
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