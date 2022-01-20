Кубок Африки
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#Кубок Африки

Кот-д’Ивуар – Египет и другие пары 1/8 финала Кубка Африки

вчера, 23:50

Завершился групповой этап на Кубке Африки-2021. Из турнира вылетели действующий чемпион Алжир, а также сборная Ганы.

Пары 1/8 финала выглядят следующим образом:

Матчи пройдут в период с 23 по 26 января.

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