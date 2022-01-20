Кубок Африки
Алжир
Кот-д'Ивуар
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#Кубок Африки #Алжир #Кот-д'Ивуар

Действующий чемпион Кубка Африки Алжир вылетел на групповом этапе, заняв последнее место с одним очком

2 часа назад

В третьем туре Кубка Африки Кот-д’Ивуар выиграл у Алжира 3:1. При счете 3:0 Рияд Марез не забил пенальти.

Матч завершен
Кот-д'Ивуар
Кессье 22'
Сангаре 39'
Пепе 54'
Аллер 90'
4:1
Матч завершен
Алжир
Бендебка 73'
  • Ранее Алжир сыграл 0:0 с командой Сьерра-Леоне и проиграл Экваториальной Гвинее 0:1
  • Алжир финишировал последним в группе Е лишь с одним набранным очком.
  • На Кубке Африки-2019 Алжир стал чемпионом, победив в финале Сенегал.
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