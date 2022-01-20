Кубок Африки
Алжир
Кот-д'Ивуар
Действующий чемпион Кубка Африки Алжир вылетел на групповом этапе, заняв последнее место с одним очком
2 часа назад
В третьем туре Кубка Африки Кот-д’Ивуар выиграл у Алжира 3:1. При счете 3:0 Рияд Марез не забил пенальти.
- Ранее Алжир сыграл 0:0 с командой Сьерра-Леоне и проиграл Экваториальной Гвинее 0:1
- Алжир финишировал последним в группе Е лишь с одним набранным очком.
- На Кубке Африки-2019 Алжир стал чемпионом, победив в финале Сенегал.
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