«Реал» – обладатель Суперкубка Испании 🏆

«Реал» и «Атлетик Бильбао» сыграли в финале Суперкубка Испании. Счет матча – 2:0. Голами отметились Лука Модрич и Карим Бензема.

Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Испании – 36 лет и 129 дней.

Игрок «Атлетика» Рауль Гарсия не реализовал пенальти на 89-й минуте, когда «Реал» остался в меньшинстве.

На пути к финалу «Реал» прошел «Барселону», «Атлетик» – «Атлетико». Теперь «Реал» выиграл у «Атлетика» пятый матч подряд во всех турнирах.

Последняя победа «Атлетика» над «Реалом» связана с Суперкубком Испании-2020. Тогда полуфинал завершился со счетом 2:1.

В итоге «Атлетик» победил в том мини-турнире.