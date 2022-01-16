Суперкубок Испании
Реал
Карим Бензема
Лука Модрич
Атлетик
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#Суперкубок Испании #Реал #Карим Бензема #Лука Модрич #Атлетик

«Реал» – обладатель Суперкубка Испании 🏆

вчера, 23:24

«Реал» и «Атлетик Бильбао» сыграли в финале Суперкубка Испании. Счет матча – 2:0. Голами отметились Лука Модрич и Карим Бензема. 

Модрич стал самым возрастным автором гола в истории Суперкубка Испании – 36 лет и 129 дней.

Игрок «Атлетика» Рауль Гарсия не реализовал пенальти на 89-й минуте, когда «Реал» остался в меньшинстве.

На пути к финалу «Реал» прошел «Барселону», «Атлетик» – «Атлетико». Теперь «Реал» выиграл у «Атлетика» пятый матч подряд во всех турнирах.

Последняя победа «Атлетика» над «Реалом» связана с Суперкубком Испании-2020. Тогда полуфинал завершился со счетом 2:1. 

В итоге «Атлетик» победил в том мини-турнире.

Матч завершен
Реал
Мадрид
Модрич 38'
Бензема 52'
2:0
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
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Источник:
Гол
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