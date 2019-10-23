Черышев забил за «Валенсию» в ЛЧ. Но за сборную он все равно забивает чаще

Денис Черышев забил первый гол в матче «Валенсия» – «Лилль». Интересно, что за сборную России в этом году он забивает по-прежнему чаще.

Голы Черышева за «Валенсию» в 2019 году:

26 января: гол в Примере «Вильярреалу»

14 февраля: гол в Лиге Европы «Селтику»

28 сентября: гол в Примере «Атлетику»

23 октября: гол в ЛЧ «Лиллю»

Голы Черышева за Россию в 2019 году:

21 марта: гол Бельгии

24 марта: дубль Казахстану

13 октября: дубль Кипру

В «Валенсии» сразу несколько причин, почему Черышев забивает не так часто. В апреле он пропустил 9 матчей из-за травмы, а сейчас ситуация осложнилась сменой главного тренера.

За «Валенсию» Черышев в этом году сыграл 24 матча. За сборную России – пять.