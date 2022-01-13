«Реал» в овертайме обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Первый полуфинальный матч Суперкубка Испании завершился победой «Реала» над «Барселоной» со счетом 3:2. Он проходил в Эр-Рияде – столице Саудовской Аравии.

«Реал» дважды вел в счете и дважды упускал преимущество, но в овертайме забил гол, который «Барса» уже не отыграла.