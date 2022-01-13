Суперкубок Испании
Реал
Барселона
«Реал» в овертайме обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
час назад
Первый полуфинальный матч Суперкубка Испании завершился победой «Реала» над «Барселоной» со счетом 3:2. Он проходил в Эр-Рияде – столице Саудовской Аравии.
«Реал» дважды вел в счете и дважды упускал преимущество, но в овертайме забил гол, который «Барса» уже не отыграла.
Во втором полуфинале сыграют «Атлетико» и «Атлетик», матч также состоится в Эр-Рияде 13 января. Финал – 16 января.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые