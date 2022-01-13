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#Суперкубок Испании #Реал #Барселона

«Реал» в овертайме обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

час назад

Первый полуфинальный матч Суперкубка Испании завершился победой «Реала» над «Барселоной» со счетом 3:2. Он проходил в Эр-Рияде – столице Саудовской Аравии.

«Реал» дважды вел в счете и дважды упускал преимущество, но в овертайме забил гол, который «Барса» уже не отыграла.

2-й тайм доп время
Барселона
Барселона
Де Йонг 41'
Фати 83'
2:3
2-й тайм доп время
2-й тайм доп время
Реал
Мадрид
Винисиус 25'
Бензема 72'
Вальверде 98'

Во втором полуфинале сыграют «Атлетико» и «Атлетик», матч также состоится в Эр-Рияде 13 января. Финал – 16 января.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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