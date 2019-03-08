Черышев впервые сыграл против российского клуба. Все голы забили без него

В матче плей-офф Лиги Европы «Валенсия» обыграла «Краснодар» со счетом 2:1. В первом тайме дублем отметился Родриго, а за «Краснодар» потом забил Клаэссон.

Черышева выпустили только на 70-й минуте, когда он заменил Гонсало Гедеша.

«Сыну очень интересно это противостояние. Денис никогда не играл против российских клубов, ему любопытно посмотреть их уровень, сопоставить чемпионаты Испании и России», - говорил в интервью официальному сайту УЕФА Дмитрий Черышев.

Пока Денис сыграл слишком мало, чтобы что-то оценивать, но его команда все равно победила.