Денис Черышев
Лига Европы
Краснодар
Валенсия
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#Денис Черышев #Лига Европы #Краснодар #Валенсия

Черышев впервые сыграл против российского клуба. Все голы забили без него

08 марта 2019, 00:49

В матче плей-офф Лиги Европы «Валенсия» обыграла «Краснодар» со счетом 2:1. В первом тайме дублем отметился Родриго, а за «Краснодар» потом забил Клаэссон.

Черышева выпустили только на 70-й минуте, когда он заменил Гонсало Гедеша.

«Сыну очень интересно это противостояние. Денис никогда не играл против российских клубов, ему любопытно посмотреть их уровень, сопоставить чемпионаты Испании и России», - говорил в интервью официальному сайту УЕФА Дмитрий Черышев.

Пока Денис сыграл слишком мало, чтобы что-то оценивать, но его команда все равно победила. 

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