Денис Черышев
Лига Европы
Краснодар
Валенсия
Черышев впервые сыграл против российского клуба. Все голы забили без него
08 марта 2019, 00:49
В матче плей-офф Лиги Европы «Валенсия» обыграла «Краснодар» со счетом 2:1. В первом тайме дублем отметился Родриго, а за «Краснодар» потом забил Клаэссон.
Черышева выпустили только на 70-й минуте, когда он заменил Гонсало Гедеша.
«Сыну очень интересно это противостояние. Денис никогда не играл против российских клубов, ему любопытно посмотреть их уровень, сопоставить чемпионаты Испании и России», - говорил в интервью официальному сайту УЕФА Дмитрий Черышев.
Пока Денис сыграл слишком мало, чтобы что-то оценивать, но его команда все равно победила.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые