Ферран Торрес перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону». Отступные – €1 миллиард

Нападающий Ферран Торрес подписал контракт с «Барселоной» до лета 2027 года. Презентация игрока пройдет 3 января.

Торрес выступал за «Манчестер Сити» с 2020 года. Ему 21 год. В сезоне-2020/21 он стал чемпионом Англии.

В этом сезоне Торрес провел в АПЛ четыре матча, в которых забил два гола и отдал один ассист.