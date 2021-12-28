Ферран Торрес
Примера
Барселона
Манчестер Сити
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Ферран Торрес перешел из «Манчестер Сити» в «Барселону». Отступные – €1 миллиард
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Нападающий Ферран Торрес подписал контракт с «Барселоной» до лета 2027 года. Презентация игрока пройдет 3 января.
- Торрес выступал за «Манчестер Сити» с 2020 года. Ему 21 год. В сезоне-2020/21 он стал чемпионом Англии.
- В этом сезоне Торрес провел в АПЛ четыре матча, в которых забил два гола и отдал один ассист.
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28 декабря 2021, 23:23
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