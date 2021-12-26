Ферран Торрес
Примера
Барселона
АПЛ
Манчестер Сити
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#Ферран Торрес #Примера #Барселона #АПЛ #Манчестер Сити

Торрес из «Ман Сити» переходит в «Барселону». Об этом говорят несколько источников

вчера, 22:13

Статистика полузащитника Феррана Торреса из «Манчестер Сити» в этом сезоне АПЛ:

  • 4 матча.
  • 305 минут на поле.
  • 2 гола.
  • Ассист.

В последний раз он сыграл в матче Премьер-лиги 11 сентября, потом – три встречи в запасе. А дальше, начиная с 3 октября, он восстанавливается от травмы. И, похоже, больше за «Манчестер Сити» он не сыграет.

Сразу несколько источников говорят о его трансфере в «Барселону»:

  • Фабрицио Романо (главный инсайдер мира): Торрес уже в Барселоне, 27 декабря он пройдет медосмотр. Сумма сделки – 55 млн. Есть бонусы в 10 млн.
  • Испанская газета El Mundo Deportivo: «Барселона» объявит о трансфере Торреса 27 декабря.
  • Журналист La Liga TV Тони Хуанмарти: сделка в размере 55 млн евро по Торресу согласована «Барселоной» и «Манчестер Сити».

Плюс о переходе Торреса в «Барселону» еще 23 декабря говорил Пеп Гвардиола: «Я знаю, что переговоры идут, все близко к завершению. Если игрок хочет уйти, потому что чувствует, что будет счастливее в другом месте, ему нужно уходить. Я рад за Феррана».

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Источник:
Гол
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Комментарии (1)
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Луис Фамильярд
5 минут назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****

Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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