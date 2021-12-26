Торрес из «Ман Сити» переходит в «Барселону». Об этом говорят несколько источников

Статистика полузащитника Феррана Торреса из «Манчестер Сити» в этом сезоне АПЛ:

4 матча.

305 минут на поле.

2 гола.

Ассист.

В последний раз он сыграл в матче Премьер-лиги 11 сентября, потом – три встречи в запасе. А дальше, начиная с 3 октября, он восстанавливается от травмы. И, похоже, больше за «Манчестер Сити» он не сыграет.

Сразу несколько источников говорят о его трансфере в «Барселону»:

Фабрицио Романо (главный инсайдер мира): Торрес уже в Барселоне, 27 декабря он пройдет медосмотр. Сумма сделки – 55 млн. Есть бонусы в 10 млн.

Испанская газета El Mundo Deportivo: «Барселона» объявит о трансфере Торреса 27 декабря.

Журналист La Liga TV Тони Хуанмарти: сделка в размере 55 млн евро по Торресу согласована «Барселоной» и «Манчестер Сити».

Плюс о переходе Торреса в «Барселону» еще 23 декабря говорил Пеп Гвардиола: «Я знаю, что переговоры идут, все близко к завершению. Если игрок хочет уйти, потому что чувствует, что будет счастливее в другом месте, ему нужно уходить. Я рад за Феррана».