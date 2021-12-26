Торрес из «Ман Сити» переходит в «Барселону». Об этом говорят несколько источников
Статистика полузащитника Феррана Торреса из «Манчестер Сити» в этом сезоне АПЛ:
- 4 матча.
- 305 минут на поле.
- 2 гола.
- Ассист.
В последний раз он сыграл в матче Премьер-лиги 11 сентября, потом – три встречи в запасе. А дальше, начиная с 3 октября, он восстанавливается от травмы. И, похоже, больше за «Манчестер Сити» он не сыграет.
Сразу несколько источников говорят о его трансфере в «Барселону»:
- Фабрицио Романо (главный инсайдер мира): Торрес уже в Барселоне, 27 декабря он пройдет медосмотр. Сумма сделки – 55 млн. Есть бонусы в 10 млн.
- Испанская газета El Mundo Deportivo: «Барселона» объявит о трансфере Торреса 27 декабря.
- Журналист La Liga TV Тони Хуанмарти: сделка в размере 55 млн евро по Торресу согласована «Барселоной» и «Манчестер Сити».
Плюс о переходе Торреса в «Барселону» еще 23 декабря говорил Пеп Гвардиола: «Я знаю, что переговоры идут, все близко к завершению. Если игрок хочет уйти, потому что чувствует, что будет счастливее в другом месте, ему нужно уходить. Я рад за Феррана».
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