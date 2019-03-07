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#Зенит #РПЛ #Лига Европы #Зенит #Примера #Вильярреал

«Вильярреал» обыграл лидера РПЛ, хотя может вылететь из Примеры

07 марта 2019, 23:10

Да, это тоже возможно. «Вильярреал» выиграл в гостевом матче с «Зенитом» со счетом 3:1.

В Примере команда идет на 18 месте. Перед этой встречей испанцы проиграли «Атлетико» и «Алавесу», а теперь имеют разницу мячей -8.

Положение «Зенита» в РПЛ намного лучше. Первое место, разница +11, отрыв в три очка от «Краснодара».  
 

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