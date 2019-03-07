Зенит
Примера
РПЛ
Лига Европы
Вильярреал
«Вильярреал» обыграл лидера РПЛ, хотя может вылететь из Примеры
07 марта 2019, 23:10
Да, это тоже возможно. «Вильярреал» выиграл в гостевом матче с «Зенитом» со счетом 3:1.
В Примере команда идет на 18 месте. Перед этой встречей испанцы проиграли «Атлетико» и «Алавесу», а теперь имеют разницу мячей -8.
Положение «Зенита» в РПЛ намного лучше. Первое место, разница +11, отрыв в три очка от «Краснодара».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые