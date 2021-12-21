«Ман Юнайтед» вышел с карантина спустя неделю. За это время лига перенесла два его матча

«Манчестер Юнайтед» объявил о возобновлении тренировок. Он прервал их 13 декабря из-за вспышки коронавируса в команде и не сыграл в двух матчах АПЛ.

Информации о случаях заболевания в команде нет. «МЮ» пока остается единственным клубом АПЛ, полностью прекратившим тренировки из-за ковида в этом сезоне.