Манчестер Юнайтед
АПЛ
«Ман Юнайтед» вышел с карантина спустя неделю. За это время лига перенесла два его матча
2 часа назад
«Манчестер Юнайтед» объявил о возобновлении тренировок. Он прервал их 13 декабря из-за вспышки коронавируса в команде и не сыграл в двух матчах АПЛ.
Информации о случаях заболевания в команде нет. «МЮ» пока остается единственным клубом АПЛ, полностью прекратившим тренировки из-за ковида в этом сезоне.
- Лига перенесла две игры «МЮ» – против «Брентфорда» и «Брайтона». Всего в лиге десять перенесенных матчей за прошедшую неделю, тем не менее АПЛ не планирует приостановку сезона.
- Ближайшая игра «Юнайтед» пройдет 27 декабря против «Ньюкасла». «МЮ» идет шестым в таблице.
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