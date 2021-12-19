Манчестер Сити
АПЛ
Ливерпуль
«Ман Сити» в 2021 году победил в 34 матчах АПЛ и побил рекорд «Ливерпуля», установленный в 1982-м
2 часа назад
19 декабря «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в матче 18-го тура АПЛ – 4:0. Таким был этот матч:
Факты вокруг победы «Ман Сити»:
- Восьмая победа в АПЛ подряд. В трех последних встречах клуб ни разу не пропустил.
- Общий счет в последних восьми встречах – 24:3 в пользу «Манчестер Сити».
- Это 34-я победа клуба в АПЛ в 2021-м. Так «Манчестер Сити» побил рекорд «Ливерпуля» 39-летней давности (33 победы в 1982-м).
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые