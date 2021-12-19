Манчестер Сити
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#Манчестер Сити #АПЛ #Ливерпуль

«Ман Сити» в 2021 году победил в 34 матчах АПЛ и побил рекорд «Ливерпуля», установленный в 1982-м

2 часа назад

19 декабря «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в матче 18-го тура АПЛ – 4:0. Таким был этот матч:

Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:4
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Диаш 5'
Канселу 27'
Марез 65'
Стерлинг 86'

Факты вокруг победы «Ман Сити»:

  • Восьмая победа в АПЛ подряд. В трех последних встречах клуб ни разу не пропустил.
  • Общий счет в последних восьми встречах – 24:3 в пользу «Манчестер Сити».
  • Это 34-я победа клуба в АПЛ в 2021-м. Так «Манчестер Сити» побил рекорд «Ливерпуля» 39-летней давности (33 победы в 1982-м).
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Источник:
твиттер Sky Sports
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