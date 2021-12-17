Локомотив
Марк Мампасси
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#Локомотив #Марк Мампасси

«Локомотив» подписал 18-летнего защитника Мампасси из «Шахтера»

час назад

«Локомотив»

Марк Мампасси стал игроком «Локомотива». Контракт подписан на пять лет.

  • Мампасси воспитанник «Шахтера». Играет на позиции центрального защитника.
  • На взрослом уровне дебютировал в марте 2021 года в УПЛ, когда находился в аренде в «Мариуполе». Всего провел за клуб 22 матча и сделал один ассист.
  • На международном уровне заигран за юношескую сборную Украины.

«Локомотив» занимает шестое место в таблице РПЛ после 18 матчей. Он на десять очков отстает от идущего первым «Зенита».

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Источник:
«Локомотив»
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