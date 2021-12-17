Локомотив
Марк Мампасси
«Локомотив» подписал 18-летнего защитника Мампасси из «Шахтера»
час назад
Марк Мампасси стал игроком «Локомотива». Контракт подписан на пять лет.
- Мампасси воспитанник «Шахтера». Играет на позиции центрального защитника.
- На взрослом уровне дебютировал в марте 2021 года в УПЛ, когда находился в аренде в «Мариуполе». Всего провел за клуб 22 матча и сделал один ассист.
- На международном уровне заигран за юношескую сборную Украины.
«Локомотив» занимает шестое место в таблице РПЛ после 18 матчей. Он на десять очков отстает от идущего первым «Зенита».
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые