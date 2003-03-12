Марк Мампасси

Дата рождения
12 марта 2003 г.
Факт
Воспитанник Шахтера
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Футбол
«Локомотив» подписал 18-летнего защитника Мампасси из «Шахтера»
#Локомотив
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