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#Урал #РПЛ #Ростов

«Урал» обыграл «Ростов», забив ему четыре. У него две победы подряд

вчера, 20:53

В 18-м туре РПЛ «Урал» приехал в гости к «Ростову» и обыграл его 4:1. Таким был этот матч:

Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Полоз 19'
1:4
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Гаджимурадов 3'
Адамов 7'
Гаджимурадов 40'
Бикфалви 44'
  • Для «Урала» это вторая победа подряд в РПЛ.
  • «Урал» меньше всего забивает в этом сезоне РПЛ. После матча с «Ростовом» у него 12 голов.
  • У «Ростова» 4-матчевая безвыигрышная серия: 2 ничьих и 2 поражения.

В 19-м туре «Урал» сыграет с «Нижним Новгородом», «Ростов» встретится с «Крыльями Советов». Обе встречи состоятся 27 февраля.

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Источник:
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