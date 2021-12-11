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«Урал» обыграл «Ростов», забив ему четыре. У него две победы подряд
вчера, 20:53
- Для «Урала» это вторая победа подряд в РПЛ.
- «Урал» меньше всего забивает в этом сезоне РПЛ. После матча с «Ростовом» у него 12 голов.
- У «Ростова» 4-матчевая безвыигрышная серия: 2 ничьих и 2 поражения.
В 19-м туре «Урал» сыграет с «Нижним Новгородом», «Ростов» встретится с «Крыльями Советов». Обе встречи состоятся 27 февраля.
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