Йозуа Киммих
Бундеслига
Бавария
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#Йозуа Киммих #Бундеслига #Бавария

Киммих не сыграет до конца года из-за проблем с легкими. Он отказался от вакцинации и переболел коронавирусом

25 минут назад

SVEN SIMON / Global Look Press

Об этом рассказал Йозуа Киммих:

«Я рад, что моя самоизоляция после заболевания коронавирусом закончилась. 

У меня все хорошо, но я еще не могу полноценно тренироваться из-за небольшой инфильтрации [проникновение и скопление в тканях веществ или частиц, которые не входят в их нормальную структуру] в легких.

Поэтому я проведу несколько восстановительных тренировок. Жду, когда полностью вернусь в январе».

  • Киммих – один из пяти футболистов «Баварии», который отказался от вакцинации против коронавируса. Он объяснил, что не выступает против нее, но хочет изучить долгосрочные последствия.
  • Киммих пропустит матчи против «Майнца», «Штутгарта» и «Вольфсбурга» в Бундеслиге, где в этом сезоне провел 11 игр и забил три гола.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Баварии»
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