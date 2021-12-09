Киммих не сыграет до конца года из-за проблем с легкими. Он отказался от вакцинации и переболел коронавирусом

Об этом рассказал Йозуа Киммих:

«Я рад, что моя самоизоляция после заболевания коронавирусом закончилась.

У меня все хорошо, но я еще не могу полноценно тренироваться из-за небольшой инфильтрации [проникновение и скопление в тканях веществ или частиц, которые не входят в их нормальную структуру] в легких.

Поэтому я проведу несколько восстановительных тренировок. Жду, когда полностью вернусь в январе».