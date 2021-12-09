Йозуа Киммих
Бундеслига
Бавария
Киммих не сыграет до конца года из-за проблем с легкими. Он отказался от вакцинации и переболел коронавирусом
25 минут назад
Об этом рассказал Йозуа Киммих:
«Я рад, что моя самоизоляция после заболевания коронавирусом закончилась.
У меня все хорошо, но я еще не могу полноценно тренироваться из-за небольшой инфильтрации [проникновение и скопление в тканях веществ или частиц, которые не входят в их нормальную структуру] в легких.
Поэтому я проведу несколько восстановительных тренировок. Жду, когда полностью вернусь в январе».
- Киммих – один из пяти футболистов «Баварии», который отказался от вакцинации против коронавируса. Он объяснил, что не выступает против нее, но хочет изучить долгосрочные последствия.
- Киммих пропустит матчи против «Майнца», «Штутгарта» и «Вольфсбурга» в Бундеслиге, где в этом сезоне провел 11 игр и забил три гола.
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