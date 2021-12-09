«Бавария» второй раз выиграла шесть матчей из шести в группе Лиги чемпионов. Это десятый случай в истории

«Бавария» победила «Барселону» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышла в плей-офф с первого места.

«Бавария» выиграла шесть матчей из шести в группе с «Барселоной», «Бенфикой» и киевским «Динамо». Статистика голов – 22:3.

Девять других случаев:

🇮🇹 1992/93: «Милан»

🇫🇷 1994/95: «ПСЖ»

🇷🇺 1995/96: «Спартак»

🇪🇸 2002/03: «Барселона»

🇪🇸 2011/12: «Реал»

🇪🇸 2014/15: «Реал»

🇩🇪 2019/20: «Бавария»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2021/22: «Ливерпуль»

🇳🇱 2021/22: «Аякс»

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов