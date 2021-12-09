Бавария
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#Бавария #Лига чемпионов #Барселона

«Бавария» второй раз выиграла шесть матчей из шести в группе Лиги чемпионов. Это десятый случай в истории

час назад

«Бавария» победила «Барселону» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышла в плей-офф с первого места.

«Бавария» выиграла шесть матчей из шести в группе с «Барселоной», «Бенфикой» и киевским «Динамо». Статистика голов – 22:3.

Девять других случаев:

  • 🇮🇹 1992/93: «Милан»
  • 🇫🇷 1994/95: «ПСЖ»
  • 🇷🇺 1995/96: «Спартак»
  • 🇪🇸 2002/03: «Барселона»
  • 🇪🇸 2011/12: «Реал»
  • 🇪🇸 2014/15: «Реал»
  • 🇩🇪 2019/20: «Бавария»
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2021/22: «Ливерпуль»
  • 🇳🇱 2021/22: «Аякс»

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

Идет второй тайм
Бавария
Мюнхен
Мюллер 34'
Сане 43'
Мусиала 62'
3:0
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Барселона
Барселона
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Источник:
Гол
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