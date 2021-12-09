Бавария
Лига чемпионов
Барселона
«Бавария» второй раз выиграла шесть матчей из шести в группе Лиги чемпионов. Это десятый случай в истории
час назад
«Бавария» победила «Барселону» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов и вышла в плей-офф с первого места.
«Бавария» выиграла шесть матчей из шести в группе с «Барселоной», «Бенфикой» и киевским «Динамо». Статистика голов – 22:3.
Девять других случаев:
- 🇮🇹 1992/93: «Милан»
- 🇫🇷 1994/95: «ПСЖ»
- 🇷🇺 1995/96: «Спартак»
- 🇪🇸 2002/03: «Барселона»
- 🇪🇸 2011/12: «Реал»
- 🇪🇸 2014/15: «Реал»
- 🇩🇪 2019/20: «Бавария»
- 🏴 2021/22: «Ливерпуль»
- 🇳🇱 2021/22: «Аякс»
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