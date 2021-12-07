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«Лейпциг» обыграл «Сити» и вышел в Лигу Европы, «ПСЖ» победил «Брюгге»
час назад
Группа А провела последние два матча Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» сыграл с «РБ Лейпциг», «Брюгге» – с «ПСЖ».
- «Лейпциг» забил первым и вел до конца матча. На 82-й минуте при счете 2:1 «Сити» остался в меньшинстве из-за удаления Кайла Уокера.
- «Сити» проиграл во втором матче группового этапа, но все равно финишировал первым. У него 18 забитых голов, десять пропущенных за шесть матчей.
- «Лейпциг» благодаря этой победе квалифицировался в Лигу Европы. Он победил в двух из шести игр, три проиграл и один раз сыграл вничью.
- «ПСЖ» уже к седьмой минуте вел 2:0. Киллиан Мбаппе установил рекорд турнира, став самым молодым игроком, забившим 30 голов. Ему 22 года и 352 дня.
- «Брюгге» проиграл четвертый матч на групповом этапе. Пока у него худшая разница мячей (-14). За шесть матчей «Брюгге» забил шесть голов и пропустил 20 (больше всех команд).
- «ПСЖ» завершил групповой этап с одним поражением, двумя победами и двумя ничьими.
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