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#Лига чемпионов #ПСЖ #Манчестер Сити #РБ Лейпциг #Брюгге

«Лейпциг» обыграл «Сити» и вышел в Лигу Европы, «ПСЖ» победил «Брюгге»

час назад

Группа А провела последние два матча Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» сыграл с «РБ Лейпциг», «Брюгге» – с «ПСЖ».

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Мбаппе 2
Мбаппе 7
Месси 38
Месси 75
4:1
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Ритс 68
  • «Лейпциг» забил первым и вел до конца матча. На 82-й минуте при счете 2:1 «Сити» остался в меньшинстве из-за удаления Кайла Уокера.
  • «Сити» проиграл во втором матче группового этапа, но все равно финишировал первым. У него 18 забитых голов, десять пропущенных за шесть матчей.
  • «Лейпциг» благодаря этой победе квалифицировался в Лигу Европы. Он победил в двух из шести игр, три проиграл и один раз сыграл вничью.

 

Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Собослай 24
Силва 71
2:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Марез 77
  • «ПСЖ» уже к седьмой минуте вел 2:0. Киллиан Мбаппе установил рекорд турнира, став самым молодым игроком, забившим 30 голов. Ему 22 года и 352 дня.
  • «Брюгге» проиграл четвертый матч на групповом этапе. Пока у него худшая разница мячей (-14). За шесть матчей «Брюгге» забил шесть голов и пропустил 20 (больше всех команд).
  • «ПСЖ» завершил групповой этап с одним поражением, двумя победами и двумя ничьими.

 

Итоговое положение в группе

Источник:
Гол
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Мбаппе – самый молодой автор 30 голов в Лиге чемпионов в истории. В 22 года он уже забил больше, чем Руни, Это’О и Кака за всю карьеру
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