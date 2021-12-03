Гильерме пропустит до четырех месяцев после операции на голеностопе. Он вернется уже после зимней паузы в РПЛ

Капитан «Локомотива» Гильерме перенес операцию на голеностопном суставе и восстановится через три-четыре месяца. Он травмировался 20 ноября во время матча РПЛ.

Гильерме пропустит решающий матч группового этапа Лиги Европы против «Марселя». По итогам этой встречи решится, сыграет ли «Локомотив» в плей-офф еврокубков весной.

Также Гильерме может пропустить стыковые матчи сборной России за право участия на ЧМ-2022. При Карпине Гильерме не был основным вратарем, но регулярно попадал в заявку.

В РПЛ «Локомотиву» осталось два матча до зимней паузы. Сезон возобновится в феврале, Гильерме пропустит игры с «Краснодаром» (25 февраля) и, вероятно, с ЦСКА (11 марта). «Локомотив» занимает четвертое место в таблице.

В этом сезоне Гильерме сыграл в 18 играх, пропустил 19 мячей, три игры провел на ноль. Резервному вратарю «Локомотива» Даниилу Худякову – 17 лет.