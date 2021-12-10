Определены по восемь участников матчей 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций

Завершились групповые этапы всех трех еврокубков. По их итогам стали известны некоторые участники 1/8 финала Лиги Европы и Лиги конференций.

Напомним схему:

Восемь победителей групп ЛЕ попадают напрямую в 1/8 финала ЛЕ.

Восемь вторых команд групп ЛЕ играют стыковые матчи с восемью командами, занявшими третьи места в ЛЧ. Победители попадают в 1/8 финала ЛЕ.

Тот же принцип и в ЛК.

Восемь победителей групп ЛК попадают напрямую в 1/8 финала ЛК.

Восемь вторых команд групп ЛК играют стыковые матчи с восемью командами, занявшими третьи места в ЛЕ. Победители попадают в 1/8 финала ЛК.

Восемь команд ЛЕ, попавших напрямую в 1/8 в качестве победителей групп:

🇫🇷 «Лион», 🇫🇷 «Монако», 🇩🇪 «Байер», 🇩🇪 «Айнтрахт», 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Вест Хэм», 🇷🇺 «Спартак», 🇹🇷 «Галатасарай», 🇷🇸 «Црвена Звезда».

Восемь команд ЛК, попавших напрямую в 1/8 в качестве победителей групп:

🇳🇱 АЗ, 🇳🇱 «Фейеноорд», 🇦🇹 ЛАСК, 🇧🇪 «Гент», 🇩🇰 «Копенгаген», 🇫🇷 «Ренн», 🇮🇹 «Рома», 🇨🇭 «Базель».

Со своими соперниками они сыграют в 1/8 финала в марте (10-го первые матчи, 17-го – ответные).

Жеребьевка состоится 13 декабря.

«Наполи», «Реал Сосьедад» и «Рейнджерс» – среди восьми возможных соперников «Зенита» по стыкам Лиги Европы