Российские клубы в группах еврокубков этого сезона выиграли в четыре раза больше матчей, чем в прошлом

Российские клубы завершили выступления на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2021/22.

У «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» 18 матчей на троих. Из них – четыре победы, пять ничьих и девять поражений.

Из побед – «Зенит» выиграл у «Мальме» 4:0, а «Спартак» – дважды у «Наполи» (3:2, 2:1) + один раз у «Легии» (1:0).

В прошлом сезоне четыре российских клуба выступали на групповых этапах еврокубков. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» играли в Лиге чемпионов, ЦСКА – в Лиге Европы.