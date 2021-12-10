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#Лига чемпионов #Спартак #Зенит #Лига Европы #Локомотив

Российские клубы в группах еврокубков этого сезона выиграли в четыре раза больше матчей, чем в прошлом

час назад

Российские клубы завершили выступления на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2021/22.

У «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» 18 матчей на троих. Из них – четыре победы, пять ничьих и девять поражений.

  • Из побед – «Зенит» выиграл у «Мальме» 4:0, а «Спартак» – дважды у «Наполи» (3:2, 2:1) + один раз у «Легии» (1:0).

В прошлом сезоне четыре российских клуба выступали на групповых этапах еврокубков. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» играли в Лиге чемпионов, ЦСКА – в Лиге Европы.

  • Тогда в 24 матчах была лишь одна победа («Краснодар» – «Ренн» 1:0), еще – девять ничьих и 14 поражений.
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Источник:
Гол
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