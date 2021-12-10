Локомотив
Лига Европы
«Локомотив» занял последнее место в группе Лиги Европы и вылетел из еврокубков
час назад
«Локомотив» проиграл «Марселю» в матче шестого тура Лиги Европы. В параллельном матче «Галатасарай» сыграл вничью с «Лацио».
В таблице группы Е лидирует «Галатасарай» с 12 очками, «Лацио» – второй с девятью. Третьим стал «Марсель» с семью очками, последним – «Локомотив» с двумя.
- Первое место в группе ЛЕ дает право сыграть в 1/8 финала, второе – в стыковых матчах к 1/8 финала.
- Команда, занявшая третье место, вылетает в стыковые матчи к 1/8 финала Лиги конференций.
- Команда с четвертого места покидает еврокубковый сезон.
Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится 13 декабря.
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