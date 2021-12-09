«Спартак» победил «Легию» впервые за четыре матча. В Москве было поражение

«Спартак» сыграл в шестом туре Лиги Европы против «Легии» и победил со счетом 1:0. Он выиграл группу С и вышел в плей-офф.

«Спартак» вышел в плей-офф из группы еврокубка впервые за 14 лет

Теперь у «Спартака» положительный баланс встреч с «Легией»: три победы, ничья и два поражения.

Ранее «Спартак» побеждал этот клуб только в ЛЧ-1995/96 (дважды), когда выиграл все шесть матчей на групповом этапе. После этого следующие три матча не были победными (2:2, 2:3, 0:1).