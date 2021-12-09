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#Спартак #Лига Европы #Легия

«Спартак» победил «Легию» впервые за четыре матча. В Москве было поражение

вчера, 23:13

«Спартак» сыграл в шестом туре Лиги Европы против «Легии» и победил со счетом 1:0. Он выиграл группу С и вышел в плей-офф.

«Спартак» вышел в плей-офф из группы еврокубка впервые за 14 лет

Теперь у «Спартака» положительный баланс встреч с «Легией»: три победы, ничья и два поражения.

Ранее «Спартак» побеждал этот клуб только в ЛЧ-1995/96 (дважды), когда выиграл все шесть матчей на групповом этапе. После этого следующие три матча не были победными (2:2, 2:3, 0:1).

Матч завершен
Легия
Варшава
0:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Бакаев 17'
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Источник:
Гол
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Том Бали
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