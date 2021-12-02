Ливерпуль
АПЛ
Эвертон
«Ливерпуль» разгромил «Эвертон». Это его первая за два года победа в дерби в АПЛ
18 часов назад
«Ливерпуль» выиграл у «Эвертона» со счетом 4:1 в матче АПЛ. Мохамед Салах – автор дубля.
Так «Ливерпуль» прервал серию из трех матчей без побед против «Эвертона» в АПЛ. В декабре 2019-го «Ливерпуль» громил «Эвертон» со счетом 5:2.
Последним игроком «Ливерпуля» с двумя голами в выездном матче против «Эвертона» был Фернандо Торрес в 2008-м.
«Ливерпуль» идет в таблице на третьем месте, «Эвертон» – на 14-м. Разница между командами теперь составляет 16 очков.
Два матча АПЛ были приостановлены из-за оказания медицинской помощи болельщикам
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
7 часов назад
0
Комментарий скрыт модератором
ответить