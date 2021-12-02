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#Ливерпуль #АПЛ #Эвертон

«Ливерпуль» разгромил «Эвертон». Это его первая за два года победа в дерби в АПЛ

18 часов назад

«Ливерпуль» выиграл у «Эвертона» со счетом 4:1 в матче АПЛ. Мохамед Салах – автор дубля.

Так «Ливерпуль» прервал серию из трех матчей без побед против «Эвертона» в АПЛ. В декабре 2019-го «Ливерпуль» громил «Эвертон» со счетом 5:2.

Последним игроком «Ливерпуля» с двумя голами в выездном матче против «Эвертона» был Фернандо Торрес в 2008-м.

«Ливерпуль» идет в таблице на третьем месте, «Эвертон» – на 14-м. Разница между командами теперь составляет 16 очков.

Два матча АПЛ были приостановлены из-за оказания медицинской помощи болельщикам

Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Грей 38
1:4
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Хендерсон 10
Салах 20
Салах 65
Жота 79
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Источник:
Гол
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oggjkk90
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