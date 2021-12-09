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«Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы и сыграет в 1/8 финала. Жеребьевка – 13 декабря
вчера, 22:57
«Спартак» провел матч шестого тура Лиги Европы в гостях против «Легии» и выиграл со счетом 1:0. В параллельной игре «Наполи» победил «Лестер».
«Спартак» впервые не пропустил за 15 матчей еврокубков
«Спартак» набрал 10 очков и занял первое место. Столько же у «Наполи», но он стал вторым по дополнительным показателям.
Восемь очков набрал «Лестер», который занял третье место. «Легия» стала последней с шестью очками.
1⃣2⃣ Первое место в группе ЛЕ дает право сыграть в 1/8 финала, второе – в стыковых матчах к 1/8 финала.
3⃣ Команда, занявшая третье место, вылетает в стыковые матчи к 1/8 финала Лиги конференций.
4⃣ Команда с четвертого места покидает еврокубковый сезон.
Жеребьевка плей-офф еврокубков состоится 13 декабря.
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