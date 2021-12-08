Дзюба не забил в семи матчах Лиги чемпионов подряд

«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в матче шестого тура Лиги чемпионов. Он вышел в плей-офф Лиги Европы.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба остался в запасе и вышел на замену на 79-й минуте вместо Сердара Азмуна. Он не попал в стартовый состав в трех из шести игр ЛЧ.