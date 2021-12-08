Артем Дзюба
Лига чемпионов
Зенит
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#Артем Дзюба #Лига чемпионов #Зенит

Дзюба не забил в семи матчах Лиги чемпионов подряд

45 минут назад

«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в матче шестого тура Лиги чемпионов. Он вышел в плей-офф Лиги Европы.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба остался в запасе и вышел на замену на 79-й минуте вместо Сердара Азмуна. Он не попал в стартовый состав в трех из шести игр ЛЧ.

  • Последний раз Дзюба забивал в Лиге чемпионов 24 ноября 2020 года в Риме в четвертом туре прошлой ЛЧ.
  • После этого сыграл против «Боруссии», а также дважды против «Челси», «Мальме» и «Ювентуса», но без голов. Это семь матчей ЛЧ без забитых мячей подряд.
  • В РПЛ в этом сезоне у него десять голов в 17 матчах. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров.
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Клаудиньо 38'
Азмун 41'
Оздоев 90'
3:3
Матч завершен
Челси
Лондон
Вернер 2'
Лукаку 62'
Вернер 85'
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Источник:
Гол
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