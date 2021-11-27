АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед
Поделиться:
АПЛ: прогноз на матч «Челси» – «МЮ», 28 ноября 2021 года
0
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проведут матч 13-го тура АПЛ. Игра пройдет 28 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Котировки букмекеров:
- Победа «Челси» – 1,58
- Ничья – 4,40
- Победа «МЮ» – 5,60
«Челси» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги. «МЮ» идет восьмым и отстает на 12 очков. Уле-Гуннар Сульшер был уволен из «МЮ» после матча с «Уотфордом» (1:4).
Пока «МЮ» временно возглавляет Майкл Каррик. «МЮ» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. Последнее поражение «Челси» в матчах всех турниров было два месяца назад.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые