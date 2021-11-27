АПЛ: прогноз на матч «Челси» – «МЮ», 28 ноября 2021 года

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проведут матч 13-го тура АПЛ. Игра пройдет 28 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Котировки букмекеров:

Победа «Челси» – 1,58

Ничья – 4,40

Победа «МЮ» – 5,60

«Челси» возглавляет таблицу английской Премьер-лиги. «МЮ» идет восьмым и отстает на 12 очков. Уле-Гуннар Сульшер был уволен из «МЮ» после матча с «Уотфордом» (1:4).

Пока «МЮ» временно возглавляет Майкл Каррик. «МЮ» проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. Последнее поражение «Челси» в матчах всех турниров было два месяца назад.